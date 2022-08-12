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Antalya'da ihbara giden 2 polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

12.08.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ihbara giden 2 polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ihbara giden 2 polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Dün kısa sürede yakalanan zanlının bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı F.A. (26) çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde dün öğle saatlerinde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları S.Ö. ve H.A'yı gören şüpheli F.A. (26), polisin kovalamacası sırasında düşen silahını alarak ateş açmış, yaralanan 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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