Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tarık A. (37), ağabeyi S.A, arkadaşı K.N. ve kız arkadaşı S.S. ile Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'ndeki gece kulübüne eğlenmeye gitti.

İçeride kimliği belirsiz kişiler iddiaya göre S.S'ye laf atınca taraflar tartışmaya başladı.

Tartışma yatıştırılınca taraflardan biri gece kulübünden ayrıldı.

Yaklaşık iki saat sonra yine gece kulübü önünde bir araya gelen taraflar, tartışmaya başladı.

Çıkan kavganın büyümesi üzerine Tarık A. ve ağabeyi S.A. silahla yaralandı.

S.A, yaralı kardeşini otomobille özel hastaneye götürdü.

Tarık A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan S.A'nın tedavisi ise sürüyor.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tarık A'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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