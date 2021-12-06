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  4. Antalya'da iki kişinin otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi

Antalya'da iki kişinin otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi

06.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçları kullandığı tespit edilen 2 sürücüye 7 bin 543 lira ceza uygulandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kişinin yakıtı biten otomobili, başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Serik ilçesinde bir otomobilin kaputuna oturan 2 kişi, yakıtı biten aracı ayaklarıyla itti.

Tehlikeli yolculuk otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilleri kullanan G.Y. (19) ve M.B'ye (24) trafiği tehlikeye düşürmekten 7 bin 543 lira ceza uyguladı.

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