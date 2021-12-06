Antalya'da iki kişinin otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kişinin yakıtı biten otomobili, başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Serik ilçesinde bir otomobilin kaputuna oturan 2 kişi, yakıtı biten aracı ayaklarıyla itti.

Tehlikeli yolculuk otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilleri kullanan G.Y. (19) ve M.B'ye (24) trafiği tehlikeye düşürmekten 7 bin 543 lira ceza uyguladı.



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