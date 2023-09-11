Antalya'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Y.K. yönetimindeki motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki trafiğe kapalı yolda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve üzerinde M.Y. (14) ve H.Ç'nin (17) olduğu 07 GH 825 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Y. ve H.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.Y. ve H.Ç'nin olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenazeler, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

