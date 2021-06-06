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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

06.06.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bahadır Ramazan Bekik yönetimindeki 07 BGD 99 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yunus Avcıl idaresindeki 07 AJE 751 plakalı otomobil, Kınık Mahallesi D-400 Karayolu'nda kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada, 07 BGD 99 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Bekik (43) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler Bahadır Ramazan Bekik ile Yunus Avcıl, itfaiye ekiplerince araçlarından çıkarılarak Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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