Antalya’da ikinci el otomobil bayisindeki yangın korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi

Dumandan hafif etkilenen 3 kişiye müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yangın, saat 12.00 sırasında Kepez Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde ikinci el otomobil satışı yapılan bir firmanın deposunda çıktı. Çatıda izolasyon çalışması yapıldığı sırada bir anda alt kısımdan alevler yükselmeye başladı. Çalışanlar yangın tüpleriyle müdahaleye başlarken, diğer taraftan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride kimyasal maddelerin olması nedeniyle yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3 farklı istasyonundan ekipler yönlendirildi. İtfaiye yangına, depo içinden ve merdiven açarak çatıdan müdahalede bulundu. Dumanlar hafif etkilenen 3 kişi ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi. İçerideki yangının kontrol edilmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Büyük fanlarla içerideki siyah duman tahliye edildi. Çalışanlar çalışmaları endişeli gözlerle izlerken, yangın maddi hasarla atlatıldı. Yangının ön bölümdeki otomobil, depo arkasındaki yedek parçalara ulaşmadan kontrol edilmesi büyük bir olayı önledi. Bir saatlik çalışma sonrası yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

