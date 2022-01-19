Antalya'da inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar, İkizce ve Yeşilköy mahallelerinde inşaatlardan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında 4 ayrı inşaattan A.D, F.D. ve M.T.K'nın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, araçlarında demir kesme makası ve 2 demir bükme aleti ele geçirildi.



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