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Antalya'da inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı

19.01.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar, İkizce ve Yeşilköy mahallelerinde inşaatlardan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında 4 ayrı inşaattan A.D, F.D. ve M.T.K'nın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, araçlarında demir kesme makası ve 2 demir bükme aleti ele geçirildi.

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