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Antalya'da İran uyruklu 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

01.10.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da İran uyruklu 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'da 3 iş yerinden para çaldıkları öne sürülen İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Kentteki 3 iş yerine alışveriş yapma bahanesiyle girip para üstü alırken "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan İranlı H.M, M.N. ve E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldıkları belirlenen İran uyruklu 3 zanlı, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde dün yaşanan kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya İran

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