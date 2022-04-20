YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da ırmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'da ırmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

20.04.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ırmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Kayıp olarak aranırken Manavgat Irmağı'nda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Manavgat Irmağı'nda ölü bulunduktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Fırat Çiftsüren'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Gencin babası Mustafa Çiftsüren'in ve yakınları tarafından alınan cenaze, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Manavgat ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan Çiftsüren'in dün Manavgat Irmağı'nda cesedi bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdiSamsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, avukatlarla iftarda buluştu:İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, avukatlarla iftarda buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:10
Öğle
13:01
İkindi
16:43
Akşam
19:43
Yatsı
21:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.