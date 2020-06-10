Antalya'da "irtikap" iddiasıyla 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da tutuklu yargılanan sanıkların yakınlarından para talebinde bulunduğu iddiasıyla 1'i komiser 4 emniyet görevlisi tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan bir kişi, terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanan yakınlarını tahliye etmek vaadiyle ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 1'i komiser ve 3 polis memurunun kendilerinden para talep ettiğini iddia etti.

Savcılığın soruşturmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, komiser yardımcısı ve polisleri gözaltına aldı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.

