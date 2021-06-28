Antalya'da iş merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sinan Mahallesi'nde bulunan Plaza 2000 İş Merkezi'nin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, iş yeri çalışanlarının da desteğiyle müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş merkezinde hasar meydana geldi.



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