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  4. Antalya'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

AA AA
01.11.2024 10:16
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Antalya'nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırganın bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hürriyet Caddesi'nde, plakasız motosikletten inen kar maskeli 2 kişiden biri elindeki pompalı tüfek ile bir iş yerine ateş etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada iş yerinde bulunan Abdurrahman Burunsuz, saldırıyı yara almadan atlattı.

Saldırının ardından iş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin pompalı tüfek ile ateş etmesi ve bu sırada çevredeki vatandaşların panik anları yer alıyor.

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antalya Serik

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