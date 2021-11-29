Antalya'da işlem sırasında bir kadının yüzünde yanık oluşan güzellik merkezine para cezası

Antalya'da, yapılan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu iddia eden 43 yaşındaki Aslı İlhan'ı haklı bulan mahkeme, şikayetçi olduğu güzellik merkezini 3 bin 360 lira para cezasına çarptırdı.

İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya reklamlarında rastladığı bir cilt bakımı ve güzellik salonuna bilgi almak için gittiğini ancak burada yaptırdığı işlemde yüzünün yandığını söyledi.

Yüzünde kalıcı yanıklar oluştuğu için merkezden şikayetçi olduğunu ileri süren İlhan, güzellik salonu işletmecisi A.A. hakkında hem ceza hem tazminat davası açıldığını ifade etti.

Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasında güzellik merkezi sahibi A.A'nın, günlüğü 20 liradan 168 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdiğini dile getiren İlhan, yüzündeki yanıkların tedavisi için 15 bin liranın üzerinde harcama yaptığını vurguladı.

İlhan, şunları kaydetti:

"Mahkemeden, karşı tarafın 10 taksit olarak ödemesi için 3 bin 360 liralık ceza çıktı. Bir yıldır çektiğim sıkıntıların karşılığı bu olmamalı. Yüzümde kalıcı yanıklar oluştuğuna dair üç adli tıp raporum var. Bu hükmün yeterli olmadığını düşünüyorum. Bir kişinin yüzünün iz bırakacak şekilde yakılmasının cezası adli para cezası olmamalı. Maddiyat belki yerine gelir ama bozulan psikoloji kolay kolay yerine gelmiyor."

Avukatı Süleyman Kesici ise müvekkilinin yüzünde, bir yıl önce gittiği merkezde yanıklar oluştuğunu, merkezin sahibinin yanıkların kısa sürede geçeceğini söylediğini anlattı.

Sürecin bilirkişi incelemesine gittiğini belirten Kesici, "Bilirkişi raporu bizim lehimize çıktı, karşı taraf yetkisiz ve kusurlu bulundu. Dosya, mahkeme açılmadan basit yargılama usulüyse sonuçlandırıldı. Biz de itiraz etik, duruşma yapılacak." diye konuştu.

