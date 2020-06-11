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Antalya'da işportacının silahla öldürülmesine ilişkin davada sanıklara hapis cezası

ANTALYA HABERLERİ  | 11.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

Antalya'da işportacının silahla öldürülmesine ilişkin davada sanıklara hapis cezası

Antalya'da semt pazarında çorap satan işportacının silahla öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan biri 25 yıl 8 ay, diğeri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bahattin Madak ve Ömer Vesek ile tutuksuz sanık F.M, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklardan Vesek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Hayatı boyunca kimseye zarar vermediğini ve kimseyle kavgalı olmadığını öne süren Vesek, "Kimsenin suç ortaklığını yapmadım, mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Sanıklardan Madak ise kimseyi cinayete azmettirmediğini ve suçun üzerine yıkılmaya çalışıldığını savundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Vesek'e, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah taşımak"tan 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanıklardan Bahattin Madak'ı "öldürmeye azmettirme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı, tutuksuz sanık F.M'nin ise beraatine hükmetti.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde 31 Ekim 2018'de pazarda çorap satarak geçimini sağlayan Mehmet Hür silahla öldürülmüş, gözaltına alınan Bahattin Madak ve Ömer Vesek tutuklanmış, F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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