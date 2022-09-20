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Antalya'da İtalyan "Gianni" Müslüman olup "Can" ismini aldı

20.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da İtalyan "Gianni" Müslüman olup "Can" ismini aldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan İtalyan Gianni Mira (78), İslamiyet'i seçerek "Can" adını aldı.

Mira için İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. Törene İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, Demre Müftüsü Kemal Akpınar ile Mira ve ailesi katıldı.

Topaloğlu'nun İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilginin ardından kelimeişehadet getiren Mira, Müslüman oldu.

"Can" adını alan Mira, İslam dinini uzun zamandır araştırdığını, kendi isteğiyle Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

Mira'ya ihtida belgesini veren Müftü Topaloğlu, Kur'an-ı Kerim ve kitap hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
kaş islam müslüman

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