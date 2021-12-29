Antalya'da ithalatı yasak 2 bin 376 elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde polis ekipleri, ithalatı yasak 2 bin 376 elektronik sigara ele geçirdi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Y.T, ile M.İ'ye ait iki iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, ithalatı yasak 2 bin 376 yeni nesil elektronik sigara bulundu. Ayrıca kaçak bandrollü 74 sigara ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kaçak sigaraların maddi değerinin yaklaşık 37 bin lira olduğu tespit edildi.

Yakalanan Y.T. ve M.İ. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

