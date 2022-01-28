YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da jandarma donmak üzere olan kızılgerdan kuşunu kurtardı

Antalya'da jandarma donmak üzere olan kızılgerdan kuşunu kurtardı

28.01.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da jandarma donmak üzere olan kızılgerdan kuşunu kurtardı

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, donmak üzereyken bulduğu kuşu ısıtarak hayata döndürdü.

Antalya-Konya yolu Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yardım eden jandarma ekipleri, donmak üzere olan kızılgerdan kuşu buldu.

Bir jandarma personeli, üzeri buz ile kaplanan ve hareket etmeyen kuşu önce kendi kıyafetiyle sardı ardından avcuna alıp ısıttı.

Kuşa yiyecek de veren jandarma ekipleri, 1 gün bakımını üstlendikleri kızılgerdanı kendine gelince doğaya saldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Cinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktıCinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Tüberkülozda erken tanı sürecini hızlandıran yeni yöntem kullanıma sunulacakTüberkülozda erken tanı sürecini hızlandıran yeni yöntem kullanıma sunulacak
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Antalya Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
07:56
Öğle
13:15
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:42
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.