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Antalya’da jandarmadan okul servis aracı denetimi

25.09.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kumluca ilçesinde okul servis araçları jandarma tarafından denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Ramazan Abacı İlköğretim Okulu ve Darıyemez İlkokulunda öğrenci taşımacılığı yapan okul servisi sürücülerine yönelin denetimlerini sürdürdü. Sürücülere genel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, hız kuralları ve takip mesafesi, emniyet kemeri kullanımının önemi noktasında bilgiler verildi. İl Jandarma Komutanlığının sahasındaki trafik kazalarının azaltılması ve kaza sonrası meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarının en aza indirilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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