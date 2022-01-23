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Antalya'da jandarmadan yolda kalan vatandaşlara yardım

23.01.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da jandarmadan yolda kalan vatandaşlara yardım

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına koştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği ilçede sürekli devriye gezerek, yolda kalan vatandaşlara kumanya ve çorba ikramında bulundu, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Öte yandan yaylalarda yaşayanların ihtiyaçlarını öğrenen ekipler, battaniye ile gıda desteği sağladı, yüksek rakımlı alanlarda yaşanabilecek donma ve mahsur kalma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Yolda mahsur kalan Mustafa Altıner, "Hapishane şantiyesinde çalışıyorum. Eve giderken arabam kardan çıkamadı. Jandarmalar yardımcı oldular, Allah razı olsun. Çorbamı da verdiler. Evime gidiyorum." diye konuştu.

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