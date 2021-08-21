Antalya'da kaçak avlanan 3 kişiye 10 bin lira ceza kesildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 10 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Sinanhoca Mahallesi Dolay mevkisinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Akseki İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, İbradı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve İbradı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada 3 kişiyi yakaladı.

Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 10 bin lira ceza kesildi.



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