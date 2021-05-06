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Antalya'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

06.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavu Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirtilen bölgede R.Ş, M.Y, M.K. ve M.B. suçüstü yakalandı.

Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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