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Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

13.07.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, B.G, M.İ, İ.E, A.G, R.S, E.B. ve K.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektör, hilti, akü, jeneratör, kürek, patlayıcı madde, matkap, benzin, elektrik kablosu ve halata el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı jandarma

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