Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, B.G, M.İ, İ.E, A.G, R.S, E.B. ve K.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektör, hilti, akü, jeneratör, kürek, patlayıcı madde, matkap, benzin, elektrik kablosu ve halata el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz