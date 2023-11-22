YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

22.11.2023 13:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat'ta operasyonlar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 76 cep telefonu, 182 elektronik sigara, 100 pipo tütünü, 1170 puro, 2 milyon 321 bin boş makaron, 295 kilogram kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da trafik kazası: 3 yaralıHatay’da trafik kazası: 3 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyorKartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Muş’ta ailelerin eylemi devam ediyorMuş’ta ailelerin eylemi devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık Tütün Puro elektronik sigara emniyet makaron operasyon

Antalya Namaz Vakitleri 22 Kasım Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:35
Öğle
12:48
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:10
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.