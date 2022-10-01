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  4. Antalya'da kadının eşi tarafından tüfekle kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da kadının eşi tarafından tüfekle kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

01.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi verildi

Antalya'da 2 çocuk annesi kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle kovalandığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Doğuyaka Mahallesi'nde yaşayan G.A. (35), kız arkadaşıyla evden çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi E.A'nın elinde pompalı tüfekle otomobilden indiğini gördü.

G.A, arkadaşıyla çıktıkları binaya koşarak tekrar girip kapıyı kilitledi. Bu sırada arkasından av tüfeği ile koşan E.A, binaya giremeyince başka bir otomobilde bulunan eşinin annesinin yanına giderek tehditte bulundu. E.A, ardından otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından gözaltına alınan E.A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi.

Yaşanan kovalamaca anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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