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Antalya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

24.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 üniversite öğrencisine jandarma ekibi ulaştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, yoğun kar nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda devriye görevi yaparken Cevizli Kavşağı yakınlarında 5 üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobilin yolda kaldığını fark etti.

Ekip, araçlarına yakıt koydukları öğrencilere çorba ikramında bulundu, kumanya dağıttı. Öğrenciler daha sonra jandarma misafirhanesine götürüldü.

Konya Karatay Üniversitesi öğrencisi Mustafa Güzel, gazetecilere, final sınavları bittiği için arkadaşlarıyla stres atmak amacıyla Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Konya'ya dönerken olumsuz hava koşulları dolayısıyla yolda mahsur kaldıklarını anlatan Güzel, "Yakıtımız bitti. Sağ olsunlar Akseki jandarma ekibi Hızır gibi yardımımıza yetişti." dedi.

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