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Antalya'da karantinada olması gerekirken sahilde yakalanan kadın psikolojik tedavi görecek

ANTALYA HABERLERİ  | 16.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Antalya'da karantinada olması gerekirken sahilde yakalanan kadın psikolojik tedavi görecek

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken kız çocuğuyla Konyaaltı sahilinde yakalanan kadın, psikiyatri servisinde tedaviye alındı.

Konyaaltı sahilinde yanındaki 6 yaşlarındaki kız çocuğu ile yakalanan D.M'nin (31) kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 11 Eylül'de yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı tespit edildi.

Bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilendiği anlaşılan D.M'nin, psikiyatri servisinde bir süre tedavi görmesine karar verildi.

Konyaaltı sahiline dün çocuğuyla gelen kadının ağladığını görenler durumu polise bildirmiş, yapılan incelemede kadının Kovid-19 hastalığı nedeniyle karantina olması gerektiği belirlenmişti.

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