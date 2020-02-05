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Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:32 | Son Güncelleme

Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Deniz Bacak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Mehmet Ali Bacak'ın yakınları ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Söz verilen sanık Bacak, kardeşiyle aralarındaki husumetin babasından kaynaklandığını, kendisinin sürekli tahrik edildiğini dile getirdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Deniz Bacak, 28 Mayıs 2019'da miras paylaşımı nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çevre yolunda kardeşi Mehmet Ali Bacak ile tartışmış, çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Ali Bacak, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Sanık, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Cinayet Dava

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