Antalya'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu çıktı

İstanbul'dan Antalya'ya kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kargoyla kente uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konyaaltı ilçesindeki bir kargo şirketinin şubesinden koliyi alan M.A, gözaltına alındı.

Kargo paketinden 3 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin, kargo şubesinden koliyi aldığı ve yakalandığı anlar, polis kamerasınca görüntülendi.



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