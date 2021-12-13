YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu hap çıktı, yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu hap çıktı, yakalanan zanlı tutuklandı

13.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu hap çıktı, yakalanan zanlı tutuklandı

İstanbul'dan Antalya'ya kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan kargoyla kente uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesindeki bir kargo şirketinin şubesinden koliyi alan S.G. gözaltına alındı.

Koliden protein tozları içerisine gizlenmiş 19 bin 530 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, operasyon anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardındanFraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı

Antalya Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
12:56
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Aile Eczanesi
Muratpasa
Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Durukan Eczanesi
Muratpasa
Fener Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.