Antalya'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hatice Yıldız'ın geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanması ve 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Yıldız, tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Öldürülen Hatice Yıldız'ın yakınları ile aralarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisinin de bulunduğu taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Mustafa Yıldız, eşine 2015'te miras kaldıktan sonra tartışma yaşamaya başladıklarını söyledi.

Eşiyle ortak olarak yatırım amaçlı arsa aldıklarını belirten Yıldız, "2015'ten itibaren sürekli tartışırdık. Bu olayın başlangıç tarihi kızımın doğum günü olan 20 Ocak'tı. Salgın döneminde çalışamadığımdan param yoktu. Doğum gününde pasta alamadığımdan tartışma yaşadık, eşim bana hakaret etti." dedi.

Eşi ve çocuklarını o gün Diyarbakır'a gönderdiğini kaydeden Yıldız, ardından da boşanacağını söylemek için hem kendi hem de eşinin ailesini aradığını dile getirdi.

Sanık, iki tarafın da boşanmaya karşı çıktığını ifade etti.

Eşinin daha sonra arsalarını baldızının üzerine devrettiğini öne süren Yıldız, şöyle konuştu:

"Eşim ve çocuklarım Manavgat'a geldi. Gelir gelmez, uzaklaştırma kararı almışlar, evin kilidini değiştirmişler. Denizli'de yaşayan halalarımı aramızı düzeltsin diye çağırdım. Olay günü halalarım eşimle görüştü. Sonra beni eve çağırdılar, gittim. Tartışmaya başladık. Bu sırada eşim ve kızım balkona kaçtı. Oğlum Furkan arkadaydı. Balkon kapısını kapattılar. Kapının camı kırıldı, kapıyı açtım. Nasıl olduğunu bilmiyorum elimde bir bıçak vardı, 2 defa salladım. Sonra Furkan da kavgaya karıştı. Bu sırada nasıl olduysa o da yaralanmış."

Sanık, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

- "Anneme sürekli ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderdi"

Furkan Yıldız ise babasının annesini ve kendilerini sürekli ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Kız kardeşinin doğum gününde "Pasta alacak param yok." diyen babasının tartışmanın ardından aynı gün kendilerine 2 bin lira vererek Diyarbakır'a gönderdiğini aktaran Yıldız, "Diyarbakır'dayken anneme sürekli ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderdi. Manavgat'a geldiğimizde korkuyorduk. Annem de karakola giderek şikayet etti ve uzaklaştırma kararı aldırdı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Furkan Yıldız'ın avukatı Mehmet Çiçek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması istediklerini söyledi.

- Olay

Mustafa Yıldız (44), boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları eşi Hatice Yıldız (44) ile barışmak için 8 Mart 2021'de Şelale Mahallesi'ndeki evine gitmiş, çift arasında tartışma çıkmıştı. Mustafa Yıldız eşini karnı ve göğsünden, engel olmaya çalışan oğlu Furkan Yıldız'ı da (18) sırtı ve karnından bıçakla yaralamıştı. Arbede sırasında kendisini korumaya çalışan çiftin 14 yaşındaki kızı da cam kırıklarının elini kesmesi sonucu hafif yaralanmıştı. Polise teslim olan Mustafa Yıldız tutuklanmış, anne ile oğlu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Aniden fenalaşan Hatice Yıldız, kaldırıldığı hastanede 21 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti.

Mustafa Yıldız hakkında "eşi kasten öldürme" ve oğlunu "kasten öldürme teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

