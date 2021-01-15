YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Antalya'da kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

15.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde kasasında iki çocuğun bulunduğu 07 YR 759 plakalı kamyoneti kaçıran ve 20 kilometrelik takibin ardından yakalanan A.S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan A.S.K'nin kavga ettiği Suriye uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde dün kavga nedeniyle kapalı olan yoldan geçemeyen Şerife Demir, kullandığı kamyoneti durdurmuş, bu sırada kavgaya karışanlardan A.S.K, Demir'in kamyonetini kaçırmıştı.

Yaklaşık 20 kilometrelik takibin ardından kamyoneti Taşağıl kavşağında durduran ekipler, A.S.K'yi gözaltına almış, araçta bulunan çocukları Kadriye Polis Merkezine götürmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Bayındır Eczanesi
Muratpasa
Bengi Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Baraj Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Antalya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Büyükşehir ulaşım esnafına yakıt desteği süresini uzattı

Büyükşehir ulaşım esnafına yakıt desteği süresini uzattı

Kemer Belediyesi’nden park çalışmaları

Kemer Belediyesi’nden park çalışmaları

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya, Uluslararası dağ ve bisiklet yarışlarına hazır

Antalya, Uluslararası dağ ve bisiklet yarışlarına hazır

Evlerden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 3'ü kadın 5 şüpheli yakalandı

Evlerden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 3'ü kadın 5 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.