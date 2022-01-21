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Antalya'da "Kaş'ın Kahramanları Anıtı"nın temeli atıldı

21.01.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Kaş'ın Kahramanları Anıtı"nın temeli atıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Çanakkale, 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşı kahramanları Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'in adlarının yaşatılacağı anıtın temeli törenle atıldı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Aker ve Erdil ile silah arkadaşlarının tarih yazdığını belirtti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da kahramanların adının yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması gerektiğini söyledi. Anıtın ilçeye değer katacağını dile getiren Ulutaş, geçmişe sahip çıkıldığının da bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Dualar eşliğinde anıtın temeli atıldı.

Kaş Limanı’nın Cumhuriyet Meydanı yakınındaki bölümüne inşa edilecek anıtta Aker ve Erdil'in adları yaşatılacak.

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