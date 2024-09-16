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  4. Antalya'da kavga ettiği arkadaşının silahla ölümüne neden olan kişi tutuklandı

Antalya'da kavga ettiği arkadaşının silahla ölümüne neden olan kişi tutuklandı

AA AA
16.09.2024 10:27
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Antalya'da kavga ettiği 16 yaşındaki arkadaşının, silahın ateş alması sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Konyaaltı ilçesindeki bir apartman dairesinde A.E.Y'nin (16) silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan B.Ş (17), Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hurma Mahallesi 173 Sokak'taki bir apartman dairesinde dün alkol alan B.Ş. ve A.E.Y. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun A.E.Y'nin boynuna isabet etmişti. Sağlık ekibi A.E.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, şüpheli B.Ş. ise apartmandan çıkmak üzereyken yakalanmıştı. Evde yapılan araştırmada tabanca ile boş kovan bulunmuştu.

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