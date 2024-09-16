Antalya'da kavga ettiği arkadaşının silahla ölümüne neden olan kişi tutuklandı

Konyaaltı ilçesindeki bir apartman dairesinde A.E.Y'nin (16) silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan B.Ş (17), Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hurma Mahallesi 173 Sokak'taki bir apartman dairesinde dün alkol alan B.Ş. ve A.E.Y. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun A.E.Y'nin boynuna isabet etmişti. Sağlık ekibi A.E.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, şüpheli B.Ş. ise apartmandan çıkmak üzereyken yakalanmıştı. Evde yapılan araştırmada tabanca ile boş kovan bulunmuştu.