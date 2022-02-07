YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kavga sırasında 2 kişi yaralandı

Antalya'da kavga sırasında 2 kişi yaralandı

07.02.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kavga sırasında 2 kişi yaralandı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Liman Mahallesi Boğaçayı Caddesi sahil kısmında beraber oturan Orhan T. ve arkadaşı Erhan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Y, Orhan T'yi bıçakla elinden yaraladı. Bunun üzerine Orhan T. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Erhan Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Güney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildiGüney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkürCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkür
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:48
Öğle
13:16
İkindi
16:10
Akşam
18:35
Yatsı
19:51
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.