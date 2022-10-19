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Antalya'da kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

19.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaleiçi'ndeki bir barın önünde 16 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Tayfun Dinç (32), otomobille Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan Dinç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Dinç'in cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Polisin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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antalya tedavi pompalı tüfek hastane

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