Antalya'da kayalık alana düşen kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 20 metreden kayalık alana düşen kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Odabaşı Mahallesi Panoramik Seyir Terası'nda gezintiye çıkan Yusuf Ercan (49) bir anda dengesini kaybederek kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ercan, ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmayla yukarıya çıkarıldı.

Bilinci yerinde olan Ercan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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