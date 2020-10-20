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Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde sahildeki kayalıklarda mahsur kalan 2 kadın, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yapan 2 kadın, Aperlai Antik Kenti yakınlarında çıktıkları deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı.

Kadınların yardım çağrısı üzerine Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 40 dakika süren arama çalışması sonucunda kadınların yeri tespit edildi.

Sahil güvenlik botuna alınarak Kaş Limanı'na getirilen kadınların, yürüyüş sırasında havanın kararması nedeniyle korktuğu ve yola devam edemediği için yardım istediği öğrenildi.

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