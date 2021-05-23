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Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı

23.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürerek iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğü öne sürülen koca gözaltına alındı.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (29), İlçe Jandarma Komutanlığına giderek karısı Aslı Ö'nün (36) kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, M.Ö'nün içinde eşinin cesedi olduğu düşünülen halıyı araca yüklediği belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ö'nün ilk ifadesinde, kendisi ve ailesine küfrettiğini öne sürdüğü eşini boğarak öldürdüğü itirafında bulunduğu belirtildi.

Şüpheli, mahalle dışındaki bir araziye iş makinesiyle açtığı çukura cesedi gömdüğünü anlattı.

M.Ö, eşinin yürüyüşe çıktığı sırada kaybolduğu izlenimi vermek için giysilerini bölgedeki çöp konteynerlerini attığını ve kendisini cep telefonundan aradığını söylediği de öğrenildi.

Şüphelinin gösterdiği yerde Aslı Ö'nün toprağa gömülü cesedi çıkarıldı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlı ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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cinayet antalya Alanya

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