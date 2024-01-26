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Antalya'da kayıp motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

AA AA
26.01.2024 11:01 | Son Güncelleme:
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Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen ve gösterdiği yerde bir ceset daha bulunan şüpheli Z.B. ile eşi ve arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde motokuryelik yapan Ali Diken'i (32) öldürerek gömdüğü ve gösterdiği yerde baldızı Z.E.A'ya (26) ait olduğu iddia edilen bir ceset daha bulunan Z.B'nin (33) polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri, Z.B'nin ifadeleri doğrultusunda eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Motokurye Ali Diken'den haber alamayan yakınları 20 Aralık 2023'te polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Diken'in bulunması için araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan Z.B'yi (33) gözaltına almıştı.

Şüpheli, motokuryeyi kendisine küfrettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etmişti. Şüphelinin gömdüğünü belirttiği yerde yapılan kazılarda Ali Diken'in cesedinin yanı sıra baldızı Z.E.A.'ya (26) ait olduğu iddia edilen bir ceset daha bulunmuştu.

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