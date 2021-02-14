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Antalya'da kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı

14.02.2021 20:56 | Son Güncelleme:
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Antalya'da kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetten yola dökülen lahanalar polisler tarafından toplandı.

Aydın Cirim (47) idaresindeki lahana yüklü açık kasa kamyonet, Kepez ilçesi D-400 kara yolunda, aynı yönde giden Emrah Ç. yönetimindeki 07 ANE 168 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun sağındaki refüjü aşan kamyonet, otomobilin üzerine devrildi.

Kamyonet, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından el birliğiyle kaldırıldı.

Araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Harun Ç, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde, sürücü Emrah Ç'nin 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan, yola savrulan kamyonetteki lahanalar, polis ekipleri ve araç sahibinin çalışmasıyla toplanarak başka bir araca yüklendi.

Kamyonet sürücüsü Aydın Cirim, gazetecilere, düz yolda giderken otomobilin önüne kırdığını öne sürerek, "Gidecek yerim kalmadı. Frene bile basamadan devrildim." diye konuştu.

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