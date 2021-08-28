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Antalya'da kaza yapan motosikletli ve yardımına gelenlere minibüs çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

28.08.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı - Motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yardımına gelen 3 kişiye minibüs çarptı, biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Hasan Sayman idaresindeki 07 AKA 954 plakalı motosikletle Yunus Emre Özdemir yönetimindeki 42 TM 283 plakalı hafif ticari araç, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde çarpıştı.

Yola savrulan motosikletli Sayman'a sürücü Özdemir ile çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada Ahmet Ali K’nin kullandığı 07 HPB 66 plakalı minibüs, Sayman ve yardımına gelen 3 kişiye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Sayman, yardımına gelen hafif ticari araç sürücüsü Özdemir ile Ferhat Baran ve Şamil İslam Aghaliye yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sayman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü Ahmet Ali K’nin çevredekiler tarafından darbedildiği ve kaza yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

- Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasında

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda hafif ticari aracın caddedeki kontrolsüz kavşakta manevra yaparken motosikletle çarpıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında hafif ticari araç sürücüsü ve çevredekiler yerde yatan motosikletliye müdahale ettikleri sırada minibüsün bu kişilere çarpması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat

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