Antalya'da kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki ayrı suçtan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 8 yıl 9 ay hüküm giyen K.D'nin, ilçede bir evde gizlendiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, K.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.



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