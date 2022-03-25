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Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

25.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Gökdere Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda "basit yaralama, silahla tehdit, kasten yaralama, kamu malına zarar verme" gibi 9 suçtan kesinleşmiş 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü Ü.K. gözaltına alındı.

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antalya Serik

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