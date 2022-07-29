YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Antalya'da kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı

29.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kiraladıkları evde kurdukları düzenekle skunk yetiştirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir evde skunk yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, ekili 27 kök skunk, 540 gram skunk, 10 gram skunk tohumu ile uyuşturucunun yetiştirilmesi için kullanılan iklimlendirme sistemleri ele geçirdi.

Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıAntalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardıSamsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı
Samsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:15
Yatsı
21:43
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zeytin Ağacı dizisindeki öpüşme sahneleri olay! "Ayrılık sebebi..."

Zeytin Ağacı dizisindeki öpüşme sahneleri olay! "Ayrılık sebebi..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.