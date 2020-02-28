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Antalya'da komşu cinayeti sanığı hakim karşısına çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.02.2020 16:16 | Son Güncelleme

Antalya'da komşu cinayeti sanığı hakim karşısına çıktı

Antalya'da küfür ettiği gerekçesiyle komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Orkun Narin, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Narin, olay günü alkollü olduğunu, eşiyle arasında tartışma yaşandığını söyledi.

Üst komşusu Hasan Dancı'nın ise kendisine sürekli küfür ettiğini öne süren Narin, "Eşimin hakkında dedikodular da çıkarıldığını duyunca tabancamı alarak aşağıya indim ve bağırmaya başladım. Binadan birkaç kişi küfrederek üzerime gelmeye başladı, kaçmaya çalıştım. Rahmetli üzerime gelirken korkutmak amacıyla yukarıya ateş ettim. Gelmeye devam ederken üzerine doğru ateş ettim." diye konuştu.

Ölen Hasan Dancı'nın eşi müşteki Sevda Dancı, yaklaşık 3-4 yıldır sanık ve aileyle aynı apartmanda yaşadıklarını bildirdi.

Sanık ve eşinin sürekli kavga ettiğini, binada huzursuzluk çıkardığı ileri süren Dancı, "Komşular polise şikayet ederlerdi ama biz onu bile yapmadık. Eşim sigara içmek için balkona çıkınca, alt komşular yine bağırıyorlardı. Eşim balkondan eğilip, 'Yeter be, yapma artık. Hafta sonu bile dinlemiyorsunuz' diye seslendi. Bunun üzerine sanık eşime aşağıya inmesini söyledi. Eşim aşağıya inince de tabancayla ateş ederek öldürdü." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Orkun Narin, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde 9 Aralık 2019'da tartıştığı üst komşusu Hasan Dancı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Antalya Cinayet Dava komşu Orkun Narin Sanık

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