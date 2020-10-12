YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da konteyner barakada çıkan yangında 6 aylık bebek öldü

Antalya'da konteyner barakada çıkan yangında 6 aylık bebek öldü

ANTALYA HABERLERİ  | 12.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Antalya'da konteyner barakada çıkan yangında 6 aylık bebek öldü

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçisi ailenin kaldığı konteyner barakada çıkan yangında Suriye uyruklu 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kozağacı Mahallesi'ndeki bir serada çalışan Suriyeli çift, uyuyan 6 aylık bebeklerini kaldıkları konteyner barakada bırakarak sabah erken saatlerde seraya gitti. Bir süre sonra barakada henüz belirlenemeyen nedende yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Suriyeli anne ve baba da sesleri duyarak barakanın yanına geldi. Alevlerin arasına giren baba, 6 aylık kızını dışarı çıkardı. Bebek, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Savcı polis ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü
Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Balıkesir’de polis 5 silah yakaladı
Balıkesir’de polis 5 silah yakaladı
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
İzmir'de Ataköy Tarım Kredi Kooperatifine yönelik soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de Ataköy Tarım Kredi Kooperatifine yönelik soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Antalya Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
12:49
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Burcu Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Elvan Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Perge Eczanesi
Muratpasa
Gözde Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Antalya'da kumar oynayan 15 kişiye 89 bin lira ceza
Antalya'da kumar oynayan 15 kişiye 89 bin lira ceza
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Yörüklerin Konar Göçer Hayatını Evine Taşıdı
Yörüklerin Konar Göçer Hayatını Evine Taşıdı
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-4
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-4
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.