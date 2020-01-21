Antalya'da Konyaaltı sahil işletme ihalesi iptal edildi

"Encümen, mevzuat, yasa ve yönetmeliğe uymayan bu ihalenin ve sözleşmenin iptaline karar vermiştir." ifadesini kullanan Böcek, alt kiracı konumundaki işletmelerin ise hizmetlerine devam edeceğini bildirdi.

Belediye tarafından bugüne kadar projeye 254 milyon 289 bin 127 lira para harcandığını aktaran Böcek, alanın güvenlik, temizlik, bakım, peyzaj giderlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesine yüklenmesinin kamuyu zarara uğrattığını iddia etti.

Bölgenin, ihaleye tek firma olarak katılan Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına 28 yıllığına kiraya verildiğini belirten Böcek, firmanın da büfe, yiyecek, içecek, alışveriş ünitelerini kendisinin işletmeyip tamamını başka alt kiracılara verdiğini ileri sürdü.

Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, Konyaaltı Sahil Projesi'nin belediye tarafından yapıldığını ve 29 Mart 2018'de işletme ve kira ihalesinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

- "Hukuka aykırı, siyasi bir karardır"

Alkoçlar ve Alse Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar da yaptığı açıklamada, Konyaaltı Sahil Projesi ihalesinin Belediye Encümenince tek taraflı fesih edilmesinin siyasi bir karar olduğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan 28 yıl süreli kira sözleşmesinin tamamen ihale şartnamesine uygun olduğuna işaret eden Alkoçlar, bugüne kadar da belediyeye karşı tüm mükellefiyetleri eksiksiz yerine getirdiklerini kaydetti.

Tek taraflı ihale iptaliyle algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını belirten Alkoçlar, bu durumun Türkiye’nin 70 yıllık turizm markası Alkoçlar markasına zarar verme amacı güttüğünü de iddia etti.

Alkoçlar, "Karar tamamen siyasidir. Bu haksız tasarruf, birçok yasanın ihlal edildiği nitelikte bir suçtur ve mağduriyet oluşturmuştur. Uygulamanın yasal dayanağı yoktur. Tek taraflı eyleme karşı gerekli yasal süreçleri başlatacağız. Konunun adli makamlar nezdinde kısa sürede hakkaniyetle neticeleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

