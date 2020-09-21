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Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan gemi ve teknelere idari işlem uygulandı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.09.2020 19:25 | Son Güncelleme

Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan gemi ve teknelere idari işlem uygulandı

ANTALYA AA) - Antalya'da 8 gemiye kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 günübirlik tur teknesine ise sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, turizm kenti Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denizlerde denetimler artırıldı.

Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, salgından turistleri ve vatandaşları korumak, virüsün yayılmasını engellemek ve deniz turizminin Kovid-19'dan olumsuz etkilenmemesi için bir dizi kontrol ve denetim yaptı.

Ekiplerin 14-20 Eylül tarihlerinde yaptığı uygulamada, 248 adet tur teknesi, dalış teknesi, ticari yat ile 31 plaj işletmesi kontrol edildi. Denetimlerde, 8 gemiye kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 günübirlik tur teknesine ise sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı.

Uygulamalar sırasında 4 bin 382 vatandaş ise alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirildi.

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