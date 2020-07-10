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Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

ANTALYA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir kıraathanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir kıraathanede A.K, A.B. ile iş yeri sahibi C.B'yi aynı masada kumar oynarken yakaladı. Yan masadaki Y.A. ile A.U'nun da sigara ve içki içtiği tespit edildi.

A.K, A.B. ve C.B'ye "kumar oynamak, emre aykırı davranmak ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan", Y.A. ile A.U'ya ise "emre aykırı davranmaktan" toplam 15 bin 85 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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