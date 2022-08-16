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Antalya'da Kovid-19 vaka sayılarında azalma

16.08.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: - "İki haftadır vaka sayıları, artık aşağıya doğru bir azalma eğilimi gösteriyor. Yoğun bakımda hasta sayısında da bir azalma var" - "Son dönemde vaka sayıları çok artmış olmasına rağmen hastane yükümüzün çok artmadığını gördük. Aşı hastane ve yoğun bakım yatışını azaltıyor"

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, son 2 haftadır Kovid-19 vakalarında azalma olduğunu belirterek, aşılanmanın hastanede ya da yoğun bakımdaki yatışı azalttığını vurguladı.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek bölge müdürü Mustafa Yıldırım ile görüşen Başıbüyük, Kovid-19'un yaklaşık 2,5 yıldır dünyayı etkisi altına aldığını, çeşitli mutasyonlar geçirerek, etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Son mutasyonda vaka sayılarında ciddi oranda bir artış yaşandığını ancak şu anda artışta bir yavaşlama gerçekleştiğini anlatan Başıbüyük, "İki haftadır Allah'a şükürler olsun ki vaka sayıları, artık aşağıya doğru bir azalma eğilimi gösteriyor. Yoğun bakımda hasta sayısında da bir azalma var. Vakalar yavaş yavaş azalıyor. Yoğun bakımdaki hastaların da servise çıkarılıp, taburcu edilmeleri planlanıyor." diye konuştu.

- "Aşılanma hastanedeki yükü azalttı"

Başıbüyük, maske, mesafe ve hijyen kuralları ile yürütülen mücadeleye aşılanmanın da büyük katkı sağladığını bildirdi. BioNTech, Sinovac ve milli aşı TURKOVAC ile salgınla etkin mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Başıbüyük, şunları söyledi:

"Son dönemlerdeki varyantların yıkıcı etkisinin ilk baştaki varyantlara göre daha az olmasında bizim aşı uygulamalarımızın çok ciddi önem arz ettiğini görmekteyiz. Çünkü toplum ne kadar çok aşılanırsa, pandeminin yıkıcı etkisinden biz o kadar kısa sürede kurtulmuş oluruz. Toplumun aşıya karşı ciddi bir talebi var. Zaten bu talep sonucunda son dönemde vaka sayıları çok artmış olmasına rağmen hastane yükümüzün çok artmadığını gördük. Aşı, hastane ve yoğun bakım yatışını azaltıyor. Vaka sayısı artsa bile hastaneye ve yoğun bakımlara yatış önceki pikler kadar bizi yormadı."

Vatandaşın, aşıda hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini isteyen Başıbüyük, kentteki tüm sağlık tesislerinde randevulu ya da randevusuz istedikleri üç aşıdan birini yaptırabileceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Aşı kovid-19

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